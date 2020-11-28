CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı - Son Dakika

CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı

28.11.2020 10:42

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ait olduğu belirtilerek okunan tweetlerin Avukat Cemil Çiçek'e ait olduğu ortaya çıktı. Çiçek konuyla ilgili olarak "Resmen komedi" derken, olay sosyal medyada alay konusu oldu.

CNN Türk'te ekrana gelen ve Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında isim benzerliği nedeniyle yanlış kişinin tweetleri paylaşıldı.

HATA KİMSENİN DİKKATİNİ ÇEKMEDİ

Canlı yayın sırasında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri verildi. Yapılan bu hata yayın sırasında kimsenin dikkatini çekmedi.

Programda okunan paylaşım şu şekilde:

CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı

"KİMSE DE FARK ETMEMİŞ, RESMEN KOMEDİ"

Sosyal medya paylaşımları canlı yayında okunan ve durumu fark eden Avukat Cemil Çiçek ise "Bu hafta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım tweetler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi..." tweetiyle durumu takipçilerine açıkladı.

CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı

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Son Dakika Güncel CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı - Son Dakika


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