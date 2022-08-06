Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD jandarma arama kurtarma ekibi Horasan ilçe itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Nehirde kaybolan anneye arama çalışmaları sürdürülüyor.

Çocuğunun boğulduğunu fark eden anne Asuman Düztaş kendini suya atarak çocuğunu kurtardı ancak anne Düztaş bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Kaynak: İHA

Aras Nehri, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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