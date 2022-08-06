Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

06.08.2022 15:26

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşanan acı olayda nehirde çocuğunu kurtaran anne akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arama çalışmalarına başladı.

Horasan ilçesinde Düztaş ailesi ilçeden geçen Aras Nehri'nin kenarında piknik yaparken çocukları serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapıldı.

EVLADINI KURTARDI, KENDİ KAPILDI

Çocuğunun boğulduğunu fark eden anne Asuman Düztaş kendini suya atarak çocuğunu kurtardı ancak anne Düztaş bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu

EKİPLER ANNEYİ ARIYOR

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD jandarma arama kurtarma ekibi Horasan ilçe itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Nehirde kaybolan anneye arama çalışmaları sürdürülüyor.

Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu
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Kaynak: İHA

Aras Nehri, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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