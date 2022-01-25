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"Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması" projesi - Son Dakika

"Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması" projesi

25.01.2022 11:51
"Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması" projesi

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması' projesi kapsamında 14 okulda eğitim gören 3 bin 883 öğrenciye sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması' projesi kapsamında 14 okulda eğitim gören 3 bin 883 öğrenciye sunum ve bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis sorumluluk bölgesi sınırları içerisinde bulunan ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim gören çocukların karışması muhtemel suçlarla ilgili farkındalıklarını arttırmak amacıyla Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülen Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması projesi kapsamında, ilçede bulunan 14 okulda eğitim gören 3 bin 883 öğrenciye sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, projenin başladığı günden bugüne kadar çocukların karıştığı suçlarda yüzde 50 oranında azalma olduğunu bildirdi. - MERSİN

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Emniyet Müdürlüğü, Silifke, Mersin, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çocuk ve Gençlerin Suçtan Korunması' projesi - Son Dakika


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