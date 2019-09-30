Son Dakika Haberleri: Çocuklara ücretsiz kent kültürü eğitimi verilecek
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Çocuklara ücretsiz kent kültürü eğitimi verilecek

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul dört ve beşinci sınıf öğrencilerine hazırladığı, "Kent Kültürü ve Tarihi Eğitim Programı"nda yeni dönem 1 Ekim Salı günü başlıyor.

Çocuklara ücretsiz kent kültürü eğitimi verilecek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından 2016 yılında başlatılan ve büyük ilgi gören "İzmir Kent Kültürü ve Tarihi Eğitim Programı"nda yeni dönem başlıyor. İlkokul dört ve beşinci sınıf öğrencilerini hedefleyen eğitimler 1 Ekim 2019'da başlıyor.

APİKAM çatısı altında yürütülecek programda, uzman eğitmenler tarafından öncelikle bir saatlik görsel öykü sunumu yapılıyor. Ardından öğrenciler rehber eşliğinde APİKAM'daki kent ve ulaşım sergilerini geziyor. Çocuklara yaşadığı kenti, İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini konu alan öykülerle tanıtma ve kentlilik bilinci oluşturmayı amaçlayan program, haftada iki gün farklı okullardan öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Piriştina, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:33 Kaynak: Bültenler
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