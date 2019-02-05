Son Dakika Haberleri: Çocukların Bıçaklı Kavgasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Çocukların Bıçaklı Kavgasında 1 Ölü, 1 Yaralı

46 dakika önce

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde Muhammet Enes Çakal (16), henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği ortaokul öğrencisi H.C.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Çocukların Bıçaklı Kavgasında 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde Muhammet Enes Çakal (16), henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği ortaokul öğrencisi H.C.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada yaralanan H.C.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Hastaneler Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencisi H.C.A. ile öğrenci olmadığı belirtilen Muhammet Enes Çakal arasında henüz bilinmeyen nedenden okul yakınlarında kavga çıktı. Kavga sırasında H.C.A., Muhammet Enes'i bıçakla ağır yaraladı. H.C.A. da yüzünden bıçakla yaralandı.

Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet Enes, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Muhammet Enes Çakal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. H.A. ise tedavsinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:19 Kaynak: DHA

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