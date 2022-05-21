Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu - Son Dakika
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Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu

21.05.2022 10:54

- Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu 2 kız kardeş yanan evden komşuları sayesinde çıktı Antalya'nın Manavgat ilçesinde anneleri işe giden, babaları da uyuyan 3 ve 7 yaşındaki 2 kız kardeşin çakmakla oyunu yangına sebep oldu.

- Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu

2 kız kardeş yanan evden komşuları sayesinde çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde anneleri işe giden, babaları da uyuyan 3 ve 7 yaşındaki 2 kız kardeşin çakmakla oyunu yangına sebep oldu. Evden dumanlar yükseldiğini gören komşular, evin ziline uzun süre basmak suretiyle uyuyan babayı uyandırırken, çocukları evden çıkardı. Büyük korku yaşayan 2 kız kardeşe komşuları sahip çıkarken, ayran içirmek suretiyle dumanın etkisinden kurtarmaya çalıştılar.112 sağlık ekibi tarafından ambulansta oksijen verilen 2 küçük kız ve babaları, annelerinin gelmesinin ardından hastaneye götürüldü.Yangının yaşandığı oturma odasında televizyon ve klima başta olmak üzere eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Örnek Mahallesi 1540 sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde çıktı. Evden duman çıktığını gören Mehmet Yüksel isimli esnaf, uzun süre zile basıp uyuyan babanın uyanmasını sağlarken komşuların da yardımıyla 2 küçük kızı da yanan evden dışarı çıkardı.İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler, dairenin balkonundan girip yangına müdahale ederek alevlerin diğer odalara ve komşu dairelere ulaşmasını önlemiş oldu.

Evden çıkarıldıktan sonra komşuları 2 küçük kıza ayran içirerek dumanın etkisinden kurtulması için çaba harcadı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Ecrin Sultan Akdağ ve Ebrar Ece Akdağ isimli kız kardeşleri ambulansa alarak oksijen tedavisi uyguladı. 2 kız kardeş ve baba İbrahim Akdağ, annenin olay yerine gelmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çakmakla oyun yangın çıkardı

Diğer taraftan olay yerine gelen güvenlik güçleri yangınla ilgili çalışma başlatırken, yangının küçük kızların oturma odasında çakmakla oynarken koltuğun tutuşması sonucunda çıktığını, annenin işte olduğunu, gece çalışan babanın da uyuduğunu belirledi.

Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların çakmakla oyunu az kalsına faciayla son buluyordu - Son Dakika


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