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Çolakbayrakdar, AK Parti mahalle başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Çolakbayrakdar, AK Parti mahalle başkanlarıyla buluştu

16.01.2022 14:32
Çolakbayrakdar, AK Parti mahalle başkanlarıyla buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım ile ilgili çalışmalarını sunum eşliğinde anlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan mahalle başkanlarıyla bir araya gelerek, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım ile ilgili çalışmalarını sunum eşliğinde anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi Alice Deluxe Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, belediye meclis üyeleri ve 93 mahalle başkanı katıldı.

Burada konuşan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye yakışır sosyal belediyecilik hizmetleri yaptıklarını belirtti.

İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet verdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, gönül belediyeciliği anlayışıyla gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

Kentsel dönüşümle yaşam alanı ve yeni bir şehir kurduklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüme büyük önem verdik. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Okul, Kur'an Kursu, cami, pazar yeri, park, oyun ve spor alanları, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel birlikte tamamlanmasını sağlıyoruz. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor. Dönüşüm alanlarından Ahievran Mahallesi'nde 215 adet ruhsatsız yapı, vatandaşlarımızın rızasıyla yıkıldı ve mahallemizde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Sürecin hızlı işlediği Ziyagökalp Mahallesi'nde ise anahtar teslimi devam ediyor. Seyrani, Yunusemre ve Uğurevler bölgesinde bir yandan yeni konutlar inşa ederken diğer yandan ise anahtarlar teslim ediyoruz. Türkiye'de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz."

Başkan Çolakbayrakdar, imkanlar ölçüsünde Kocasinan'daki 93 mahallenin her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini ve şehre daha güzel hizmetler yapabilmek için üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise Kocasinan'da yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

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geri dönüşüm, Kocasinan, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çolakbayrakdar, AK Parti mahalle başkanlarıyla buluştu - Son Dakika


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