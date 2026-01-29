ÇOMÜ Heyeti Hollanda'da - Son Dakika
ÇOMÜ Heyeti Hollanda'da

29.01.2026 11:43
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu başkanlığındaki heyet, kesme çiçekler sektörü için Wageningen'i ziyaret etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında oluşturulan heyet, Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamada, ÇOMÜ'nün de içinde yer aldığı bölgede önemli bir potansiyele sahip olan kesme çiçekler sektörü kapsamında, çiftçi eğitimi, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, kooperatifleşme yapılarının güçlendirilmesi ve pazarlama ağlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda yurt dışı ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında oluşturulan heyetin, Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Ziyarete, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Dr. Onur Sinan Türkmen, Ziraat Odası Çanakkale Şube Başkanı Ufuk Ünver ile sektörde faaliyet gösteren üretici çiftçiler katılım sağladı. Ziyaret kapsamında, Wageningen Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan AR-GE çalışmaları, uygulamalı eğitim modelleri ve tarımsal üretim süreçleri yerinde incelendi. Ayrıca, üniversite-sanayi-üretici iş birliklerine yönelik iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen teknik inceleme ziyaretinin, üniversitemiz ile ilgili paydaşlar arasında yürütülen tarımsal kalkınma odaklı çalışmalara katkı sağlaması ve kesme çiçekler sektöründe sürdürülebilir iş birliği modellerinin geliştirilmesine zemin oluşturması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

