Üye Girişi
Çöpe gidecek malzemeleri "ileri" dönüştürüp dünyaya pazarlıyor - Son Dakika

Çöpe gidecek malzemeleri "ileri" dönüştürüp dünyaya pazarlıyor

30.11.2021 11:01

Endüstri ürünleri tasarımcısı Ayşe Yılmaz, geliştirdiği teknikle son kullanım tarihi geçmiş pirinç ve mercimekten çöpe gidecek yumurta ve fıstık kabuklarına pek çok atığı yapı malzemesine dönüştürüyor.

Endüstri ürünleri tasarımcısı Ayşe Yılmaz, geliştirdiği teknikle son kullanım tarihi geçmiş pirinç ve mercimekten çöpe gidecek yumurta ve fıstık kabuklarına pek çok atığı yapı malzemesine dönüştürüyor.

Cam, kağıt, plastik gibi atıkların işlenip yeniden kullanıma sunulmasını tarif eden "geri dönüşüm" kavramı, doğal kaynakların her geçen gün daha fazla tehditle karşı karşıya kalması nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale gelince, buna son yıllarda "ileri tasarım" kavramı da eklendi.

Geri dönüşümün aksine ileri dönüşümde farklı materyaller, var oluş amaçlarının dışında ürünlere dönüşebiliyor. İleri dönüşüm, eski veya kullanışsız, kullanım süresi dolmuş çöpe gitmesi gereken bir ürünün, doğal kaynakların verimli şekilde kullanıldığı "yeşil" ürünlere dönüştürülmesine imkan sağlıyor.

Bu teknikle yapı sektörüne farklı bir ürün sunmayı başaranlardan birisi de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Ayşe Yılmaz. Kendine "Ürün tasarımında ahşap ve taş türevlerinden daha sürdürülebilir hangi malzemeleri kullanabilirim?" sorusunu sorarak başlayan Yılmaz, normalde çöpe gidecek pek çok ürünü kendi geliştirdiği teknikle ahşap, taş, akustik ve akrilik yüzeylere alternatif ürün haline getirmeyi başardı.

Yılmaz "ileri dönüştürdüğü" ürünlerde tüketim tarihi geçmiş pirinç, yeşil ve kırmızı mercimek, barbunya, kahve posası, fındık ve Antep fıstığı kabuğu, biçilmiş çim, yaprak, havuç posası, portakal ve mandalina kabuğu gibi ürünleri kullandı.

Fındık kabuğundan ahşabın yerine geçecek malzeme üretti

"Ottan" adını verdiği "yeşil girişim" ile yaptığı çalışmaları AA muhabiriyle paylaşan Ayşe Yılmaz, ilk denemesini mandalina kabuklarıyla yaptığını ve başarılı bir ürün ortaya çıkınca gıda atıkları, yapraklar ve çime yöneldiğini anlattı.

Geliştirdiği ürünün atık ve bir bağlayıcıdan oluştuğunu belirten Yılmaz, ürünün yaklaşık yüzde 80'lik bölümünün atıktan oluştuğunu, kalan bölümünde bağlayıcı olarak geri dönüştürülebilir "yeşil" malzeme kullandıklarını söyledi.

Şu anda yoğunlukla zeminde veya duvarda fayans gibi kullanılacak plakalar ürettiklerine değinen Ayşe Yılmaz, "Örneğin yüzde 80'ini fındık kabuğundan kullanarak ahşabın yerine geçebilecek malzeme üretebiliyoruz." dedi.

Her atığın farklı bir yapısı ve özelliği olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Formülde bazı değişiklikler yaparak mobilyada kullanabileceğimiz, tezgahlarda, dolap kapaklarında, aydınlatmada, hayatın her alanında bu mekanın içerisinde her yeri 'Ottan' malzemelerle döşeyebiliyoruz. Doğrudan üreticiden alıyoruz. Bir kısmını bağış olarak, bir kısmını satın alıyoruz. Farklı tedarikçiler ve işbirliği yaptığımız firmalar var. Marketlerden son tüketim tarihi geçmiş mercimek, pirinç vesaire alıyoruz. Fındık, fıstık üreticisinden bunların kabuklarını alıyoruz. Akustik malzemelerde yaprak ve çimen kullanıyoruz. Çünkü bunlar yumuşak malzemeler ve keçe gibi boşluklu bir yapı oluşturuyor. Zemin için fıstık kabukları çok kuvvetliler, dayanıklı bir malzeme diğerlerine kıyasla. Aydınlatmada portakal kabuklarının ışık geçirgenliğinden faydalanıyoruz, farklı meyve posaları aynı şekilde renkleri, dokuları, ışık geçirgenliğinden faydalanıyoruz. Yumurta kabukları ıslak mekanlarda kullanım için ideal, suya karşı dayanıklı ve çok temiz bir malzeme."

Yerli yatırımcılara iş birliği çağrısı

Şu anda küçük bir atölyede az sayıda personelle çalıştıklarını ve büyük ölçeklerde üretim yapamadıklarını vurgulayan Ayşe Yılmaz, en büyük hedeflerinin "endüstrileşmek" olduğuna dikkati çekti.

Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki firmalardan talep aldıklarını anlatan Yılmaz, " Türkiye'de genellikle en bilindik isimlerle çalışıyoruz. Yurt dışında dünyanın her yerinden talep geliyor. Avrupa, Amerika, Avusturalya, Japonya aklınıza gelebilecek her yerden talep var." dedi.

Ayşe Yılmaz, işlerini büyütmek için Türk yatırımcılara da "Birlikte bu değeri tüm dünyaya çıkaralım ve o büyük değişimi yapalım. Bu tek başına belli bir yere kadar gidiyor. Dünyanın her yerinden talep gören en bilindik yapı ve mobilya markaları, akla gelen ilk isimler bize ulaşıyor ama bunu tüm dünyaya kazandırmak için birlikte hareket etmek lazım." çağrısı yaptı.

Çöpe gidecek malzemeleri ileri dönüştürüp dünyaya pazarlıyor
Çöpe gidecek malzemeleri ileri dönüştürüp dünyaya pazarlıyor
Çöpe gidecek malzemeleri ileri dönüştürüp dünyaya pazarlıyor
Çöpe gidecek malzemeleri ileri dönüştürüp dünyaya pazarlıyor
Çöpe gidecek malzemeleri ileri dönüştürüp dünyaya pazarlıyor

Ayşe Yılmaz, Yumurta, Fındık, Pirinç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çöpe gidecek malzemeleri 'ileri' dönüştürüp dünyaya pazarlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 12:36 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Bakanlık içindeki kurul çalışmalarını tamamladı! 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor 12:33 Bakanlık içindeki kurul çalışmalarını tamamladı! 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler 09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:36 Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı
12:35 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:35 İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti
12:28 Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti!
12:11 Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler
12:00 Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet
11:52 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:50 Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı
11:48 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı
11:48 2022'de burçları neler bekliyor?
Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" diye savunma yaptı         
12:36
İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti         
12:35
Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti! Türkeş ailesi Bahçeli'yi suçlamıştı, Bahçeli Mansur Yavaş'ı 'ülkücü nefesi'yle tehdit etti!         
12:29
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı         
11:41
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 12:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: Çöpe gidecek malzemeleri "ileri" dönüştürüp dünyaya pazarlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement