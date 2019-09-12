Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu ilçesinde, Atakent Kapalı Pazar Yeri'nin otopark ihtiyacını karşılamak üzere planlanan ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan açık otopark, yenilenebilir güneş enerjisi kullanılarak aydınlatılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, Alipaşa Mahallesi Kılıç Alipaşa Caddesi'nde bulunan, yapımı tamamlanma aşamasında olan Atakent Kapalı Pazar Yeri açık otoparkının elektrik aydınlatma ihtiyacının yenilenebilir güneş enerji sistemiyle karşılanacağını söyledi.

Tunçcan, otopark aydınlatması için alana yeni nesil 10 adet 7 metre uzunluğunda aydınlatma direği diktiklerini ve bu direklerin üzerine kendinden güneş panelli aydınlatma armatürleri yerleştirildiğini belirterek, böylelikle elektrik sarfiyatının önüne geçilip tasarruf ettiklerini kaydetti.

Bundan böyle bu gibi projelerde, projenin büyüklüğüne göre güneş enerji veya rüzgar santrali çalışmalarının olacağını ifade eden Tunçcan, "Böylelikle insana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla, halk ve çevre odaklı, çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Engelli yaya geçidi çalışmaları devam ediyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan noktalarda, engelli yaya geçidi uygulamalarına başlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi sorumluluk alanlarında bulunan yollarda, yatay işaretleme ve yaya geçitlerinin çift kompenantlı boya ile işaretlenmesinin yanı sıra yeni nesil uygulamalar da gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle görme engelli vatandaşların da güvenli bir biçimde karşıdan karşıya geçebilmeleri için engelli yaya geçidi uygulamalarına başladığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında "önce yaya" yazılı yol işaretlemelerinin tüm yaya geçitlerinde uygulanırken, işaretlemelerin öncelikle okulların bulunduğu bölgelerde yoğunlaştırıldığını belirten Sarıkurt, "İlçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Yaya geçidi ve yol işaretleme çalışmalarımız da bu kapsamda ilgili ekiplerimizce yapılıyor." diye konuştu.

Yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 30 Eylül

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yaptığı açıklamada, vatandaşları yapılandırma borçları konusunda uyararak, "6736, 7020 ve 7143 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak belediyemize olan borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 30 Eylül 2019 tarihine kadar borç taksitlerini yatırmaları gerekmektedir." dedi.

Taksit ödeme tahsilatlarının belediye hizmet binasındaki ve Yenice Mahallesi'nde hizmet noktalarındaki veznelerde yapıldığını bildiren Kum, "Söz konusu ödemeler ayrıca, sicil numarasıyla idaremizin www.corlu.bel.tr adresli kurumsal web sitesi üzerinden sanal pos uygulaması kullanılarak kredi kartıyla da yapılabilmektedir. Borç bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlarımız mesai saatleri içerisinde 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimize ulaşıp ilgili borçlarını öğrenebilirler." diye konuştu.