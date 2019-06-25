Son Dakika Haberleri: Çorlu Omurtak Caddesi'nde bakım ve onarım çalışması yapıldı
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Çorlu Omurtak Caddesi'nde bakım ve onarım çalışması yapıldı

5 dakika önce

Çorlu genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarına Omurtak Caddesi'nde devam edildi.

Çorlu Omurtak Caddesi'nde bakım ve onarım çalışması yapıldı, System.String[]
Çorlu genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarına Omurtak Caddesi'nde devam edildi.

Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş bir ekip ve çok sayıda iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda, mevsim şartları nedeniyle aşınan yolların tamiri gerçekleştirilerek yeniden asfalt serimi yapıldı.

Salih Omurtak Caddesi'nin Atatürk Meydanı ile Tarihi Belediye Binası arasında bulunan kısmında gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 224 ton asfalt serildi.

Şehrin genelinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgeler ile yıpranmış ve yenilenmesi gereken alanlarda asfalt kazıma ve serim işleri, muhtelif noktalarda Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince program dahilinde devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
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