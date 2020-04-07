Corona Virüsü: California'da Durum - Son Dakika

Corona Virüsü: California'da Durum
11 dakika önce
Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü ABD'de özellikle vaka ve ölüm olaylarının büyük çoğunluğu New York'ta.
Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü ABD'de özellikle vaka ve ölüm olaylarının büyük çoğunluğu New York'ta. Ancak ABD'nin batı yakasındaki California eyaletinin en büyük kenti Los Angeles'ta da endişeli bir bekleyiş var. Dr. Begüm Sezer Los Angeles hastanelerindeki durumu VOA Türkçe'ye anlattı
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:48
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