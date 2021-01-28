Çorum'da acil çağrı numaraları "112 Acil Çağrı Merkezi" ile tek çatı altında birleştirildi - Son Dakika

Çorum'da acil çağrı numaraları "112 Acil Çağrı Merkezi" ile tek çatı altında birleştirildi

28.01.2021 11:35
Çorum'da acil çağrı numaraları

Çorum'da vatandaşların acil durumlarda başvurabileceği "156 Jandarma, 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye" gibi acil yardım hatlarının tek merkezden kontrol edilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Çorum'da vatandaşların acil durumlarda başvurabileceği "156 Jandarma, 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye" gibi acil yardım hatlarının tek merkezden kontrol edilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek Çorum Sağlık Hizmetleri Başkanı Arif Pilgir ve 112 Başhekimi Mustafa Özcan'dan bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çiftçi, numaraların birleşmesiyle vatandaşların acil yardım hizmetine daha kısa sürede ulaşabileceğini belirtti.

Acil yardım numaralarının, muhtelif ve çok sayıda olmasının vatandaşın hizmete ulaşımda güçlük çekmesine neden olduğunu aktaran Çiftçi, "Bu nedenle tüm acil çağrıları tek numarada karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere bakanlığımız koordinesi ile valiliğimiz bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur." ifadesini kullandı.

Merkezde sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin çağrılarının 112 numarası altında karşılanmaya başladığını, emniyet çağrılarının da kısa zamanda sisteme entegre edileceğini bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ayrıca yazılım sistemindeki İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dil desteği ile yabancı uyruklu kişilere acil yardım desteği verilebilmektedir. Bununla birlikte telefonla görüşme imkanı olmayan ancak acil yardıma ihtiyacı olan kişiler, kısa mesajla da acil çağrı merkeziyle iletişim kurabilecek."

Jandarma, Çorum, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da acil çağrı numaraları '112 Acil Çağrı Merkezi' ile tek çatı altında birleştirildi - Son Dakika


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