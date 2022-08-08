Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü - Son Dakika
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Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

08.08.2022 02:35
Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü

Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

S. D. idaresindeki 27 AGR 230 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Samsun- Ankara kara yolu Çorum İskilip Kavşağı'nda Fatih Benli'nin kullandığı 06 FB 0849 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bir yaşındaki Ayşe Zümra Benli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Dudu Benli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi devam eden baba Fatih Benli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Çorum'un Düvenci Beldesi'nde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anne ve bebeğin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
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Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı Çorum'da trafik kazası: 3 yaralı Vidanjör ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı Vidanjör ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
Kaynak: AA

Samsun, Fatih, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü - Son Dakika
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