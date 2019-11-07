Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da Sıklık Tabiat Parkı'ndaki doğal yaşam alanında bulunan yabani hayvanların sağlık ve beslenme ihtiyaçları, Çorum Belediyesi ekiplerince gideriliyor.

450 hektardan oluşan Sıklık Tabiat Parkı'nda 17 kızıl geyik, 3 karaca, 21 yaban keçisi, 6 ceylan ve 200 keklik bulunuyor.

Bir bölümü mesire alanı olarak da kullanılan tabiat parkına gelen vatandaşlar, yaban hayvanlarını görme fırsatı buluyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, kentteki yaban hayatının korunması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların Sıklık Tabiat Parkı içinde yer alan alana yoğun ilgi gösterdiğini belirten Aşgın, bölgedeki yaban hayvanlarının bakım ve besilerinin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütüldüğünü kaydetti.

Aşgın, tabiatta yaralı bulunan yaban hayvanlarının tedavisinin ardından yeniden doğaya adaptasyonunun da yapıldığını anlatarak, fauna alanındaki yaban hayatı geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Çocuk Hakları Çalıştayı

7. Karadeniz Baroları Çocuk Hakları Çalıştayı, 9- 10 Kasım tarihlerinde Çorum'da yapılacak.

Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki bir otelde yapılacak çalıştayda çocuk haklarının kapsamlı şekilde ele alınacağını bildirdi.

Çalıştayda alanında uzman kişilerin çocuğun cinsel istismarı, şiddet mağdurlarına verilecek yardım ve hizmetler, adli tıp uygulamaları ve adli tıp raporları gibi konularda sunumlar yapacağını belirten Yaşar, sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Yaşar, iki gün sürecek çalıştayın Hattuşa Antik Kenti'nin gezilmesiyle sona ereceğini kaydetti.

610 yaşlıya bakım hizmeti

Çorum Belediyesince 610 yaşlıya evde bakım hizmeti veriliyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliğini benimsediklerini belirtti.

Yaşlıların bir toplumun manevi direği olduğunu vurgulayan Aşgın, "Onlar ömürlerini kendilerinden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için harcamış. Bu bakımdan toplumun temelinde harçları bulunan yaşlılara hürmet, dini olduğu kadar vicdani ve insani bir görevdir." ifadesini kullandı.

Belediye bünyesinde 12 personelle kurulan 6 ekibin günde kent merkezindeki 12 evde temizlik ve bakım yaptığını anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Ayda ortalama 250 evin temizliğini yapıyoruz. Belediyemize müracaat eden ve talepleri uygun görülen 455 hanemizde 610 yaşlımıza hizmet veriyoruz.Temizlik hizmetimiz 65 yaş üzeri ve bakacak kimsesi olmayan yaşlılarımızı kapsıyor. Yardım talebinde bulunmak isteyen yaşlılarımızın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacaktır."