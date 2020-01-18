Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan'ı ziyaret etti.

Kulübün Samsun- Ankara kara yolundaki tesislerini gezen Çiftçi, Özcan'dan bilgi aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden takıma ligin ikinci yarısında başarı dileyen Çiftçi, "Şehrin gelişiminde sporun önemini artık herkes biliyor. Çorum Futbol Kulübü de bu anlamda çok büyük bir görev üstlenmiş durumda. Mülki amir olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Özcan da ligin ilk yarısında takım olarak beklenmedik puan kayıpları yaşansa da hedeften kopmadıklarını söyledi.

Son iki maçta aldıkları mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz şampiyon olmak. Şehrin takıma sahip çıkması da bizim için önemli. Yeni stadımızın açılması ile ikinci yarıda çok daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Şehrin mülki amirlerinin protokol tribününde olması futbolcularımızın motivasyonu açısından son derece önemli."

İdlib için yardım kampanyası

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum halkının İdlib halkı için başlatılan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin tarihte baskı ve zulüm nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı ülke olduğunu, aynı geleneği bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin sürdürdüğünü belirtti.

Kafkasya'daki soykırım sebebiyle Osmanlı Devleti'ne sığınan muhacirlerin bir bölümünün Çorum sancağına yerleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, "Çorum eşrafı şehre gelen muhacirlere ev yapmış, ahırına hayvan koymuş ve tohum yardımında bulunmuştur. Bunu duyan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz, muhacirler için yaptıklarına karşılık olarak Çorum halkına hazineden para gönderdiğinde ise Çorumlular, 'Onlar bizim kardeşimiz, kardeşe ev açmanın masrafı mı olur?' diyerek parayı hazineye iade etme alicenaplığını göstermiştir. Bugün bu topraklarda yaşayan ve onların torunu olan insanlar, yine mazlum ve mağdur milletlerin yaralarını saracak, gözyaşlarını dindirecek ve şanlı ecdadının örnek davranışlarına yenilerini eklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" inancıyla ve "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanyaya güçlü şekilde destek verdiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çorum ve tüm Türkiye, zulme uğrayan İdlibli kardeşlerinin yanında olduğunu göstermiştir. Kampanya kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı tüm camilerde yardım toplanmış, aziz milletimiz sınırlarımızın yakınında zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan mağdur insanların çektiği çilelere duyarsız olmadığını bir kez daha göstermiştir. Milletimizin ve muhterem Çorumluların bu örnek davranışını siyasi polemik haline getirmeden, Valiliğimizin öncülüğünde ve koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyasının daha önceleri olduğu gibi amacına ulaşacağına yürekten inanıyor, tüm hayırseverlere kalbi şükranlarımızı sunuyoruz."

Sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

Çorum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "Sürü yönetimi elemanı" kursu açıldı.

Kentte küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve çobanlığın cazip hale getirilmesi suretiyle işsizliğin azaltılması amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimi kapsamında kursiyerlere veteriner hekim ve zooteknistlerce 104 saat teorik eğitim verilecek.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, bu kapsamda kursiyerlerle bir araya geldi.

İlk kursun yoğun ilgi görmesinden dolayı ilerleyen süreçte her 14 günde bir 40 kontenjanlı sürü yönetim elemanı kursu açmayı planladıklarını belirten Sarı, başarılı kursiyerlere sertifika verileceğini söyledi.

Bakanlığın 100 ve üzeri küçükbaş hayvana sahip, sertifikalı sürü yöneticisi istihdam eden işletmelere yıllık yıllık 5 bin lira hibe desteği sağlayacağını dile getiren Sarı, "Çobanlığı cazibeli bir meslek haline getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam ortamı oluşturmak öncelikli hedefimizdir." dedi.