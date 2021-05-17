Covid 19 döneminde kanser hastalarının tedavi süreçleri - Son Dakika

Kanser vücudumuzdaki normal hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi sonucunda oluşmaktadır. Kanser hücrelerinin sağlıklı hücrelerin yerini alması sonucunda bu durumdan etkilenen organlar artık düzgün çalışamaz hale gelir. Günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alan kanser hastalıklarında erken tanı ile başarı oranı yüksek tedavi sonuçları elde edilmektedir.

Covid 19 tüm dünyada olduğu ülkemizde de hala etkisini devam ettirmektedir. Bu zorlu süreçten belki de en çok etkilenen hasta grupları arasında kanser hastaları gelmektedir. Kanser hastalarının gerek almış oldukları tedavi protokolleri, gerekse kullandıkları ilaçlar nedeniyle bağışıklıkları daha hassas.

Covid 19enfeksiyonukanser hastalarında ciddi ölüm artışına sebep olmuştur. Covid 19 tanısı kanserli hastalarda en sık yorgunluk, ateş, kuru, öksürük, iştahsızlık, kas ağrıları, nefes darlığı ve koku alamama gibi belirti verir. Bu belirtilerin çoğu aynı zaman da kemoterapiye bağlı yan etkilerde de görülür ve buda şikayetlerde ayırıcı tanıyı zorunlu hale getirir.

2018 de kanserden 1 yıl içinde 9.6 milyon kişi öldü ve her yıl yeni tanı sayısı 18 milyon olarak kaydedildi. COVİD 19 diğer mevsimsel gripler gibi olmadığını çok acı bir tabloyla tüm dünya da gördük ve onkoloji hastalarını ciddi şekilde etkiledi. Hastalığa yakalanmanın dışın da buhastalara verilen sağlık hizmetleri de sekteye uğradı.

Onkologlar olarak viral, bakteriyal ve mantar enfeksiyonlarını çok iyi biliyoruz ve bunlar her zaman için kanser tedavisinin bir parçası olmuştur. Covid 19' danbugün itibari ile ölüm…3.3 milyon olarak haberlere düştü.

Covid 19'a yakalanan kanser hastalarında ölüm oranı nedir?

Kanserli hastalarda ölüm oranı yüzde 25-30 oranında artış oluğu belirtildi. Yapılan bazı çalışmalar da ise Covid 19'dan ölen hastaların 5 de 1 inin kanser hastası olduğu tespit edildi. Peki bu artışın sebebi neydi?En önemli sebep kanser hastalarının çoğunluğunun ileri yaşta olması, ek hastalıkları (Diyabet, Hipertansiyon, Obezite) ve kemoterapiye bağlı bağışıklık sistemi düşüklüğü.

Kanser hastalarında Covid 19'a bağlı çift dalgalı ölüm olabiliyor. Bağışıklığı baskılanmış hastanın Covid 19'a yakalanması nedeniyle ölüm veya Covid 19 nedeniyle tedavilerin geciktirilmesi iptali nedeniyle ikinci dalga olabiliyor. Kanser tedavilerinin pandemiden dolayı durdurulması, geciktirilmesi de bu riski artırıyor.

Covid 19 nedeniyle yatmak zorunda kalanların çoğu kardiovasküler hastalıklar veya kanser hastalarıydı. Dünya da yaşam süresi arttıkça, kanser için genel bir risk faktörü haline gelmiştir. Sadece 2018 de 6.6 milyon 70 yaş üstü yeni kanser tanısı alan hasta sayısı azımsanmayacak bir sayı. Covid 19'dan ölümlerin de büyük oran da ileri yaş hastalarda olması işin ciddiyetini gözler önüne seriyor. İleri yaşın yanında, hematolojik kanserler ve akciğer kanseri, obezite, diyabet gibi ek hastalıklar da varsa Covid 19 ilişkili ölümler katmerlenerek artıyor.

Kanser hastalarının Covid 19 sürecinde dikkat etmesi gerekenler;

-Kanser hastasıysanız sakın kemoterapiye ara vermeyin

-Beslenmenize, uykunuza, temizliğinize ve kişisel bakımınıza daha fazla önem gösterin.

-Eğer kanserin erken belirtisini fark ettiyseniz en kısa sürede doktorunuza başvurun, erken tanı şansınızı kaçırmayın.

-Kanser ameliyatlarını, radyoterapiyi ve kemoterapilerinizi aksatmadan devam edin. Bunları yaparken bağışıklığınızı kuvvetlendirecek yüksek doz C vitamini, D vitamini ve ozon tedavisi almayı unutmayın.

-Uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız bağışıklığınızı artıracak ve sizi uykuya hazır hale getirecek melatonin hormonunu da unutmayın.