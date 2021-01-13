Covid: Guardian'a göre İngiltere hükümeti, 'Koronavirüs pasaportu' için teknoloji firmalarıyla görüşüyor - Son Dakika
BBC

Covid: Guardian'a göre İngiltere hükümeti, 'Koronavirüs pasaportu' için teknoloji firmalarıyla görüşüyor

13.01.2021 13:07
Covid: Guardian'a göre İngiltere hükümeti, 'Koronavirüs pasaportu' için teknoloji firmalarıyla görüşüyor, System.String[]

İngiltere'de bazı teknoloji firmalarının, ülke genelinde çalışanların koronavirüs salgınında işlerine dönebilmelerini sağlamak için Covid-19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı "sağlık pasaportları" çıkarılması konusunda hükümetle görüşmeler yaptığı bildirildi.

İngiltere'de bazı teknoloji firmalarının, ülke genelinde çalışanların koronavirüs salgınında işlerine dönebilmelerini sağlamak için Covid-19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı "sağlık pasaportları" çıkarılması konusunda hükümetle görüşmeler yaptığı bildirildi.

İngiltere merkezli Onfido adlı biyometri şirketi, bazı ülkelerde pilot uygulamasına başlanan "koronavirüs pasaportlarının" birkaç ay içinde hazır hale gelebileceğini söylüyor.

Şirket yetkilileri, bir kişinin daha önce hastalığı geçirdiğini kanıtlayacak antikor testleri ya da mevcut enfeksiyonu gösteren antijen testlerinin kullanılabileceğini belirtiyor.

Guardian'a göre İngiltere hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün iyileşen kişilerin hastalığı yeniden geçirmeyeceğine dair bir kanıt olmadığı yönündeki uyarısından sonra bu dijital sertifikalara "bağışıklık pasaportu" denilmesinden kaçınıyor.

Pasaportlar nasıl kullanılacak?

Hükümetten onay çıkması halinde sağlık pasaportu uygulaması şöyle olacak:

Bir telefon uygulaması kullanılarak kişi kendisinin ve kimliğinin fotoğrafını çekecek. Uygulama, kişinin yüzüyle kimliğini eşleştirecek. Bu yolla sahte kimlik kullanılmasının önüne geçilecek.

İkinci aşamada bu kişi hükümet onaylı bir sistemde daha önce hastalığı geçirdiği ve artık bağışıklık kazandığını gösteren antikor ya da antijen testi yaptıracak.

İşyerine gelen kişi uygulamayı açacak ve resepsiyonda tekrar fotoğraf çektirecek. Bir işlemin sonunda bir QR kodu yaratılacak. Resepsiyon görevlisi bu kodu tarayacak ve çalışanın bağışıklığı olup olmadığını görecek. Bu işlem sırasında resepsiyon memuru kişinin adı, doğum yeri ve adresi gibi kişisel bilgileri göremeyecek.

Ancak uzmanlar, bu uygulamayla ilgili soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekiyor.

Evlerde kullanılan ve hamilelik testi kitlerine benzeyen testlerle çok kısa bir süre içinde sonuç alınabiliyor. Şimdiye kadar İngiltere hükümetinin 17,5 milyon adet sipariş verdiği kitler dahil piyasadaki hiçbir test kitinin yeterince güvenilir olduğuna dair bir kanıt yok. Bu testlerin yüzde 50 ile 70 arasında yanlış negatif sonuç gösterebildiği belirtiliyor.





Bir günde 36 bin test yapabilen cihaz

Hafta sonunda İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, geliştirdiği yeni test için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden acil kullanım onayı aldı.

Quotient adlı bir İskoçya firması da geliştirdiği bir tarama cihazının günde 36 bin adete kadar antikor testi yapabileceğini açıkladı. Şirkete göre 35 dakikada çıkan test sonuçları yüzde 99,8 doğruluk oranına sahip.

Ancak bu testler kişiden kanın bir sağlık görevlisi tarafından alınmasını ve kanlarının analizinin büyük makinelerde yapılmasını gerektiriyor.

Güney Kore'de hastalığa yeniden yakalandıkları açıklanan bazı kişilerin, aslında hasta olmadıkları ve enfekte olmuş hücrelerin akciğerden atılmasının haftalar sürmesi nedeniyle testlerinin yeniden pozitif çıktığı belirtilmişti.

Bununla birlikte uzmanlar, bağışıklığın aylar ya da yıllar içinde kaybolabileceğini ve bunun sonucu olarak insanların tekrar riske maruz kalabileceğini ve bazı kişilerin bağışıklığının diğerlerinden daha güçlü olabileceğini söylüyor.

Covid: Guardian'a göre İngiltere hükümeti, 'Koronavirüs pasaportu' için teknoloji firmalarıyla görüşüyor
Covid: Guardian'a göre İngiltere hükümeti, 'Koronavirüs pasaportu' için teknoloji firmalarıyla görüşüyor

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İngiltere, Pilot, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Guardian'a göre İngiltere hükümeti, 'Koronavirüs pasaportu' için teknoloji firmalarıyla görüşüyor - Son Dakika Dünya

BBC

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