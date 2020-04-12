Çubuk Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ekmek götürdü - Son Dakika

Çubuk Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ekmek götürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını, Çubuk Belediyesi ekipleri karşıladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını, Çubuk Belediyesi ekipleri karşıladı. Belediyeyi veya muhtarlıkları arayarak ekmek ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların adres bilgilerini alan ekipler, tüm mahallelerde vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı. Ayrıca ekipler, ihtiyacı olan vatandaşlara maske de dağıttı. Ekmek dağıtımı sırasında sosyal mesafe kuralları konusunda vatandaşlar uyarıldı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ekmek dağıtımı uygulamasına destek vererek, "Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Paniğe, telaşa gerek yok. Tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. İlçe dışındaki bir vatandaş, anne ve babasının ekmek ihtiyacı içi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan'ı aradı. Avan'ın, belediye ekiplerini arayarak konuyu bildirmesi üzerine ekipler bildirilen adreslere ekmekleri ulaştırdı. Bazı vatandaşların muhtarlıkları aradığını dile getiren Avan, "Mahallelimizin taleplerini belediye ekiplerimizle birlikte ulaşıyoruz." dedi. Vefa Sosyal Destek Grupları da vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda ekmek dağıtımı yaptı. Polis ekipleri, ilçe genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara uyarıda bulunurken, şehrin giriş çıkışlarında denetimler yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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