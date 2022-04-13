Çubuk Belediyesinin seralarında yetiştirilen çiçekler ilçeyi süsleyecek - Son Dakika
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Çubuk Belediyesinin seralarında yetiştirilen çiçekler ilçeyi süsleyecek

13.04.2022 19:02
Çubuk Belediyesinin seralarında yetiştirilen çiçekler ilçeyi süsleyecek

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, seralarda yetiştirdikleri çeşit çeşit bitki ve çiçeklerle ilkbahar peyzajına hazırlanıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, seralarda yetiştirdikleri çeşit çeşit bitki ve çiçeklerle ilkbahar peyzajına hazırlanıyor.

Çubuk Belediyesi, kurduğu seralarla hem kendi bitkilerini yetiştiriyor hem de yetiştirdiği fidelerle çiftçilere destek oluyor. Ekipler seralarda hummalı bir şekilde üretimi sürdürüyor.

Belediye, ilçenin görsel anlamda güzelliğine de yatırım yapıyor. Birbirinden renkli, güzel kokulu çiçek ve bitkiler Lojistik Merkezi'nin arkasında bulunan seralarda yetiştiriliyor. Seralarda yetiştirilen bu çiçekler Çubuk'ta bulunan meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikilecek.

Mevsimine göre ekilen tohumlar arasında petunya, sarı ve turuncu renkli kadife, portakal nergisi, aslanağzı gibi mevsimlik çiçekler bulunuyor.

"11 serada üretimimizi sürdürüyoruz"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mühendisi Betül Bayraktar Çarmuk, yaptığı açıklamada, bahar ile farklı türlerde çiçek, çalı ve ağaç türü bitkilerin üretimine hız verdiklerini bildirdi.

İlçenin iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirildiği seralarda çeşitli türden 65 bin mevsimlik çiçek yetiştirdiklerini anlatan Çarmuk, bu üretimle belediyenin ciddi bir maliyet kaleminden de kurtulduğunu vurguladı.

Çarmuk, şunları kaydetti:

"11 serada üretimimizi sürdürüyoruz. Ocak ayı itibarıyla tohumlarımız tohum seralarımıza atıldı. Çeşitli aşamalardan sonra yetişen çiçeklerimizi de şimdi saksılarımıza alıyoruz. Mevsimlik çiçek üretiminden sonra inşallah sebze üretimine geçeceğiz. Çok kapsamlı bir şekilde geçen sene fide üretimimizi yapmıştık ve 120 bin adet ürettiğimiz sebze fidelerini vatandaşımıza dağıtmıştık. Bu yılda inşallah sebze fidesi üretimimizi rakamsal olarak artırarak devam ettireceğiz."

Yetiştirdikleri çiçeklerin park, bahçe, yeşil alanlardaki yerini alacağını aktaran Çarmuk, böylelikle Çubuk'ta baharı rengarenk çiçeklerle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

Seralarda çalışan işçilerden Sevda Altay da kendilerine iş imkanı sağlanmasından dolayı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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