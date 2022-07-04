Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, muhtarlarla bir araya geldi

04.07.2022 21:01

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Kurban Bayramı öncesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Kurban Bayramı öncesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Keleş, geçen yıl belediye tarafından alınan tedbirlerin bu yıl artarak devam edeceğini söyledi.

Keleş, "Bir taraftan jandarma, polis, bekçi ve zabıta ekiplerimiz denetim yaparken bir taraftan da mahalle muhtarlarımız bulundukları bölgeleri kontrol edecekler. Gelişigüzel yerlerde kesim yapan vatandaşlarımızı denetleyecek ve usulüne uygun kesim yapmayan kişilere gerekli cezayı uygulayacaklar. Bu ekip ayrıca atıkları bertaraf etmeden çevreye bırakan kişilerin tespitine yönelik çalışma da yapacak." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bayram dolayısıyla ilçede yoğunluk oluştuğunu ve aylar önce buna yönelik tedbirleri aldıklarını aktardı.

İlçede her geçen yıl kurbanlık üretimi ve satışının arttığına dikkati çeken Demirbaş, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliği yaşanmaması için tüm ekiplerimiz bayram süresince de sahada olacaklar. Yaklaşık 18 yerde kurban atıkları için bertaraf noktası oluşturduk. Tüm atıklar bu noktalarda toplanacak. Bir taraftan denetim yaparken diğer taraftan da temizlik ve dezenfekte ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını sürdürecek."

Demirbaş, kurban kesim tedbirlerini en iyi şekilde sağlamakla görevli olduklarını belirtti.

Toplantının ardından Keleş ve Demirbaş, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, Çubuk Mal Müdürü Zeki Çoban, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan ile kurum temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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