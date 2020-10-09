Çubuk'ta Agat Taşı Hediyelik Eşya Tasarım Kursu açılacak - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Agat Taşı Hediyelik Eşya Tasarım Kursu açılacak.

Çubuk'ta Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Çubuk Belediyesi iş birliğince meslek edindirme kursları kapsamında Agat Taşı Hediyelik Eşya Tasarım Kursu açılacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Gu¨zel Sanatlar Faku¨ltesi Go¨rsel I·letis¸im Tasarımı Bölüm Başkanı Cengiz Şahin, AA muhabirine, kursların teorik bilgilerinin uzaktan eğitim yönetimiyle verileceğini uygulamalı eğitimlerin ise pandemi kuralları çerçevesinde dönüşümlü olarak verileceğini belirtti.

Hazırladıkları projenin kabul edildiğini ve 30 kursiyerle kursların başlayacağını anlatan Şahin, kayıtların bugün itibarıyla başladığını aktardı.

Kursa katılacakların en az lise mezunu olma şartının bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara Kalkınma Ajansına sunduğumuz proje kabul edildi. Yapılan proje kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletis¸im Tasarımı Bölüm olarak Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Agat Taşı İşleme Atölyesini de kullanarak kursiyerlerimize başta doğal taşların işlemeciliği, takı yapımı, girişimcilik, iş güvenliği konularında eğitim verilecek. Pandemi nedeniyle teorik dersleri üniversitemizin alt yapısını kullanarak uzaktan eğitim yönetimiyle vereceğiz. Uygulamalı dersleri ise atölyede dönüşümlü olarak pandemi kuralları çerçevesinde verilecek. Doğadan toplanan taşlar, kursiyerler tarafından atölyede kesimi yapıldıktan sonra yine kursiyerler tarafından önce motifler çizilip, daha sonra işlenecek. Yaklaşık 4 ay sürecek kursumuzdan ilk etapta 30 kişi yararlanabilecek. Amacımız vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmaktır. Belki ileride bu mesleği öğrendikten sonra kendi iş yerlerini açabilmelerine yardımcı olmaktır."