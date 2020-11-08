Çubuk'ta asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 64 polisin katılımıyla "esenlik" asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel'in bizzat katılarak koordine ettiği "esenlik" asayiş uygulaması, saat 19.30'da başlarken gece 02.00'ye kadar devam etti.

Uygulamaya, asayiş şube, önleyici hizmetler, trafik denetleme, narkotik suçlarla mücadele ve gece bekçileri ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında ilçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde ulaşım noktalarında denetiler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak aranırkeni, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Gece boyunca umuma açık yerlerin yanı sıra ilçedeki parklarda da denetim yapıldı.

Denetimlerde 7 internet ve bilarda salonu, 7 cafe, 5 dernek lokali, 8 kahvehane, 6 park bahçe denetlenirken, 183 araç durdurularak aranırken, 772 kişinin de GBT kontrolu yapıdı. Gece saatlerinde de 2 araca 1018 lira para cezası uygulandı.