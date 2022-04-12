Çubuk'ta belediye personeli iftarda buluştu - Son Dakika
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Çubuk'ta belediye personeli iftarda buluştu

12.04.2022 12:21
Çubuk'ta belediye personeli iftarda buluştu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye personeli ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye personeli ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar öncesi çalışma arkadaşlarını kapıda karşılayan Demirbaş, işçilerle sohbet etti. Kanun ve ney dinletisiyle başlayan programda Karşıyaka Camisi imamı Veyis Şehirli tarafından Kur'an okunarak, şehitler ve ebediyete intikal etmiş belediye çalışanları için dua edildi.

Demirbaş, belediyenin büyük bir aile olduğunu, tüm aile fertleriyle gece gündüz çalışarak 3 yılda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Çubuk'a yapılan yatırımlarda temizlik işçisinden memuruna kadar herkesin emeği ve katkısı olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

" Çubuk Belediyesi, bugüne kadar birçok konuda başarılı çalışmalar yaparak yerel yönetimlerde öncü bir belediye olmuştur. Yapılan bu çalışmaların gerçekleşmesinde ve yürütülmesinde işçisinden memuruna, birim müdüründen başkan yardımcısına kadar herkesin önemli katkısı vardır. Vatandaşa sunulan hizmetler noktasında özveriyle çalışan tüm personelimizin her zaman arkasındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmalarımıza özenle devam edeceğiz. Allah hepimizi sağlıcakla ve huzurla Ramazan Bayramı'na eriştirsin."

Programa AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç, Harun Olmuş ve Hüseyin Yiğiner ile belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

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Karşıyaka, Düğün, Çubuk, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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