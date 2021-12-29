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Çubuk'ta "cephe giydirme projesi" başlatıldı - Son Dakika

Çubuk'ta "cephe giydirme projesi" başlatıldı

29.12.2021 16:21
Çubuk'ta "cephe giydirme projesi" başlatıldı

Çubuk ilçesinde 106 konutu kapsayacak "Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi"nin başlatıldığı bildirildi.

Çubuk ilçesinde 106 konutu kapsayacak "Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi"nin başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Atatürk Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Çubuk Çayı ve sokaklar üzerinde gerçekleştirilecek proje çalışması devam ediyor.

Çubuk Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının finansmanı ile gerçekleşecek projeyle birlikte görüntü kirliliği bertaraf edilip şehirde özgün mimarinin ön planda olduğu estetik, modern bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sokak ve caddelerde başlattıkları köklü değişimlerin şehre yeni bir kimlik kazandırdığını belirtti.

İlçenin gelişmesi için yeni projelerle vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize elimizden gelen hizmeti yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu manada, seçim beyannamemizde halkımıza söz verdiğimiz turizm ve öğrenci şehri Çubuk'un çehresini değiştirecek cephe giydirme projesine başladık. Projemiz yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alan içerisinde yaklaşık 106 binada uygulanacak. Çalışma ile binaların dış görünümleri eski Ankara evleri görünümüne büründürülecek. Bu çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çünkü proje güzergahında çalışan esnafımız var. O esnaflarımızın da ticaretini etkilemeyecek, onları mağdur etmeyecek şekilde çalışmaları bir an evvel tamamlamak istiyoruz. Şehrimizin görünümüne önemli katkı sağlayacak bu projemiz ilçemize hayırlı olsun."

Çalışmanın ekonomik anlamda fayda sağlayacağını anlatan esnaf Muzaffer Cengiz, "Bu çalışma ürün satışlarımızı da artıracak." dedi.

Çarşı merkezinin harabe halde olduğunu dile getiren esnaf Hasan Yılmaz ise "Allah razı olsun bu işe vesile olanlardan, belediye başkanlarımızdan. Tamamlandığında güzel bir eser ortaya çıkacak, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çarşı merkezinin trafiğe kapatılmasını isteyen esnaf İbrahim Özbaş "Cephe giydirme çok iyi düşünülmüş bir çalışma olacak. Allah razı olsun yapanlardan. Bir de şu araba sorunları hallederlerse çok iyi olacak. Kahvehaneler nedeniyle bu bölgeye bayanlar gelmiyor." dedi.

Proje ekibinden İbrahim Alper Aykın da iskele kurulup çalışmalara başlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Projenin maliyeti şuan ki hedeflerimize göre yaklaşık 6 milyon civarında. Özellikle Atatürk Caddesi ve 10'uncu sokaktaki cephesi olan dükkanların görümünü tam anlamıyla Ankara evlerine uygun hale getirmek. Bu düşünceyle dükkanların kapıları, pencereleri komple değişecek. Bunlarla beraber tabi reklam tabelaları bizim için önemli bir unsur ve onlarla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor." ???????

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Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, Kıbrıs, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 'cephe giydirme projesi' başlatıldı - Son Dakika


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