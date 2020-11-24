Çubuk'ta öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Barbaros Mahallesi'ndeki yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda oluşturulan hatıra ormanına, emekli öğretmenler ile yeni göreve başlayan öğretmenler fidan dikimi gerçekleştirdi. Hatıra ormanına ilk etapta 250 sedir fidanı dikildi.

Hatıra ormanında fidanları öğretmenlerle birlikte toprakla buluşturan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olan öğretmenlerin gününü kutladı.

Fidan dikimi sonrası konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, öğretmenlerin isimlerini sonsuza kadar yaşatmak için oluşturdukları hatıra ormanına en iyi şekilde bakacaklarını belirtti.

Kılıç, "Nasıl çocuklarımıza bakıyor, onların gelişimleri için çok titiz davranıyorsak bu fidanlara da aynı şekilde bakacağız. Her geçen yıl fidanlarımızın sayısını arttıracağız. Fidanlarımızın büyümesi için bakımlarını bizzat ellerimizle yapacağız." dedi.

Mahalle sakinlerinin de fidan diken öğretmenlere tatlı ikram ettiği programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Meclis üyeleri ve öğretmenler katıldı.