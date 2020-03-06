Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi - Son Dakika

Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Çukurca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet ve Atatürk ilkokullarındaki öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenledi.

Programda Çukurca Devlet Hastanesinde görevli diş hekimleri öğrencilere bilgiler verdi, polisler de 500 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, diş hekimi Samet Can katıldı.

Çukurca'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:45 Kaynak: AA
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