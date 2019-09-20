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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 74. Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 74. Genel Kurulu için ABD'ye gidiyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 21-25 Eylül tarihleri arasında ABD'yi ziyaret edecek. Erdoğan, Genel Kurul üst düzey görüşmeleri öncesinde 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, "Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması" temasıyla gerçekleştirilecek BM 74. Genel Kurulunun ilk günü olan 24 Eylül'de BM Genel Kuruluna hitap edecek, ayrıca Genel Sekreter Antonio Guterres'le görüşecek. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi marjında tertiplenecek "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler" başlıklı Liderler Diyaloğu toplantısına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Pakistan Başbakanı İmran Khan'la birlikte "Nefret Söylemiyle Mücadele" konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapması öngörülüyor.


Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde icra edilecek. Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre içerisinde çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret vesilesiyle ABD'deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler sergisinin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılması öngörülüyor. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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