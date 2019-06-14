Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek...

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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