Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek...
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu
da burada gerekli olan adımı atacaktır."
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