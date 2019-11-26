Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP siyaset değil, yalan üretiyor. İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit işlerle uğraşacak zamanı yok. EYT'nin manipülasyon olduğunu herkes çok yakında görecek. Yalan yanlış plaka uydurdular, her aracın künyesinin tutulduğunu bilmiyorlar. Tank Palet Fabrikası satılmadı, tahsis edildi" dedi.

(İHA)