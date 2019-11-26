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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP siyaset değil, yalan üretiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP siyaset değil, yalan üretiyor. İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem bey yeter zaten. İstihbaratın basit işlerle uğraşacak zamanı yok. EYT'nin manipülasyon olduğunu herkes çok yakında görecek. Yalan yanlış plaka uydurdular, her aracın künyesinin tutulduğunu bilmiyorlar. Tank Palet Fabrikası satılmadı, tahsis edildi" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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