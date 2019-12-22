Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ödül vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ödül vermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, fuat oktay, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:49 Kaynak: AA
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