Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde ödül verdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın ödül vermesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ödül vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:49 Kaynak: AA
Son Dakika AK Parti Gençlik Kolları, Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi