CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMA NAMAZI SIRASINDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMA NAMAZI SIRASINDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMA NAMAZI SIRASINDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMA NAMAZI SIRASINDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın camiden çıkışı

Termal kameranın görüntüsü

Konutun önünden görüntüler

Konutun önündeki eldivenli koruma

Erdoğan'ın konvoyundan görünler

Camiden görüntüler

Camideki korumaların eldiven takması

Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
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