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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı

22.06.2021 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği dut pekmezinin yapım zamanı geldi. Kazanlarda saatlerce kaynatılarak yapılan pekmez için yoğun mesai harcanıyor. Dut pekmezinin kilosu ise 100 TL'den satılıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dutların olgunlaşmasıyla birlikte vatandaşların pekmez talaşı başladı. Umurca Köyü'nde dalından silkelenen dutlar köylü kadınların hünerli ellerinde pekmez haline dönüşüyor. Toplanan dutlar kazanlarda odun ateşinde koyulaşıncaya kadar kaynatılıyor. Kaynamaya başlayınca oluşan köpükler kepçe ile alınıyor. Kaynama ilerledikçe kızaran şıra pekmez haline dönüşüyor. Haziran ayının ikinci haftası başlayan dut mevsimi Temmuz ayının başına kadar devam ediyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezinin kilogramı 100 TL'den satılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı

HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK

3 çocuk annesi Hidayet Çiçek (60), şifa kaynağı pekmez yapımının oldukça zahmetli olduğunu söyledi. Sabahın erken saatlerinde başladıkları pekmezi yapımının akşam saatlerine kadar devam ettiğini belirten Çiçek, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp ağaçtan silkeliyoruz. Sergenden topladığımız dutları leğenlerde haşlıyoruz. Yaklaşık bir saat sonra aldığımız şerbetli suyunu tekrar süzüp iki defa iyice koyulaşana kadar kaynatıyoruz. Koyulaşınca süzerek indiriyoruz. Hiçbir katkımız yok. Kendi şerbeti kendi tatlılığı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı

Dut pekmezinin şifalı bir gıda olduğunu belirten Çiçek, "Sabahları aç karnına aldığını daha iyi oluyor, faydalı oluyor. Çocuklar için dut pekmezi daha yararlı. Aç karnına birer kaşık aldığı zaman hastalıklardan koruyor, dirençli yapıyor. Kışın enerji veriyor, üşütmüyor" diye konuştu.

Elanur Çiçek ise babaannesinin yaptığı dut pekmezini okula giderken aç karnına tükettiğini, hastalıklardan kendini koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAVSİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl bir ziyaret için gittiği Ukrayna dönüşünde gazetecilerin "Sizin coronavirüse karşı özel bir önleminiz var mı" sorusuna "Benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar" cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Reşadiye, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı - Son Dakika Ekonomi


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