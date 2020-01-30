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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs satılık değildir"
6 saat önce
5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:24 Kaynak: AA
5. Anadolu Medya Ödülleri töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler."
Erdoğan: "Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."
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