Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs satılık değildir" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs satılık değildir"

6 saat önce

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs satılık değildir. Kimse 'birşeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesinler."

Erdoğan: "Türk Milleti olarak Filistin'e bakışımız, cennetmekan Sultan Abdülhamit Han'ın neyse, bizim de bugün bakışımız odur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs satılık değildir

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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