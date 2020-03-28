Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Huber Köşkünde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemi ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:03 Kaynak: İHA
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