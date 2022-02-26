CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILIYOR - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILIYOR

26.02.2022 11:26

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO olağanüstü zirvesine katılıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO olağanüstü zirvesine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.

Zirvesinde ayrıca liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILIYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILIYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİNE KATILIYOR

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Milli Savunma Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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