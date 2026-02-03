Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a Resmi Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan\'a Resmi Ziyarette Bulundu
03.02.2026 15:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'a gerçekleştirilen resmi ziyareti kapsamında Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve çeşitli bakanlar eşlik ederken, Riyad'da Erdoğan'ı Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud karşıladı. Erdoğan, havalimanından sonra Yemame Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na "TUR" uçağıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a geldi.

Havalimanından ayrılan Erdoğan, Yemame Sarayı'na geçti.

