Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Letonya maçı için stada geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN STATTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynadığı maçı tribünden takip etti. A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i yendiği karşılaşma sonrasında soyunma odasına telefon ederek millileri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz tarafından Letonya maçına davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek mücadeleyi statta takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. Ayrıca milli maçı takip etmeye; kulüp başkanları ile davetliler geldi.

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8 OYUNCU KADRODA YOKA Milli Futbol Takımı'nda 8 futbolcu Letonya maçında görev alamadı. Ay-Yıldızlı ekipte; Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Emre Kılınç'ın yanı sıra Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarıldı.

SEYİRCİ ALINMADIA Milli Futbol Takımı ile Letonya arasında oynanan maça seyirci alınmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacaktı. Ancak, dün yapılan açıklamada koronavirüs salgınının seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu, seyirci alınmamasının uygun olduğuna karar verdi.



- İstanbul