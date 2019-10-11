Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.
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