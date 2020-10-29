Cumhuriyet kortejinde, sağlık çalışanlarına güller attılar - Son Dakika

Cumhuriyet kortejinde, sağlık çalışanlarına güller attılar

ANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis'e kortej düzenlendi. Yürüyüşü izleyenler, sağlık çalışanlarının üzerine güller atarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kortejin önünde gaziler yer alırken, askerler de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı. TSK Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde askerler, polisler ve özel harekat timleri yer aldı. Yürüyüşe katılanların maske takarak, sosyal mesafa kuralına uyduğu görüldü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÜLLER ATTILAR

Ellerinde Türk bayrakları ile töreni izleyenler de askeri ve polisi alkışlarla karşıladı. Yürüyüşü izleyen bazı kişiler, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun emek sarf eden sağlık çalışanlarının üzerine güller atarak, sevgi gösterisinde bulundu. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortej, İlk Meclis binası önünde sona erdi.