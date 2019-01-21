Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan Vefat Etti

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Kadri
Kaplan (98) hayatını kaybetti.
Kaplan için yarın saat 11.30'da TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.
Kaplan'ın cenazesi aynı gün Ahmet Hamdi Akseki
Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka
Mezarlığı'nda defnedilecek.
1921 yılında İstanbul
'da doğan Mehmet Kadri Kaplan, Harp Akademisinden mezun oldu. Milli Savunma Bakanlığı
Genel Sekreterliği Harekat Subayı, Milli Birlik Komitesi
Üyeliği yapan Kaplan, 1961-1980 yılında Cumhuriyet Senatosu Tabii üyeliğinde bulundu.