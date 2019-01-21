Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan Vefat Etti

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan Vefat Etti

35 dakika önce

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Kadri Kaplan (98) hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan Vefat Etti, System.String[]
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Kadri Kaplan (98) hayatını kaybetti.

Kaplan için yarın saat 11.30'da TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Kaplan'ın cenazesi aynı gün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

1921 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Kadri Kaplan, Harp Akademisinden mezun oldu. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği Harekat Subayı, Milli Birlik Komitesi Üyeliği yapan Kaplan, 1961-1980 yılında Cumhuriyet Senatosu Tabii üyeliğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Mehmet Kadri, Politika
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