Cüneyt Çakır, Olympique Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek
35 dakika önce
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Olympique Lyon ile İspanya temsilcisi Barcelona'nın karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
'ı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa
'nın Olympique Lyon
ile İspanya
temsilcisi Barcelona
'nın karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 19 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya
üstlenecek.
Karşılaşmada, Hollanda
Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.
Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:39 Kaynak: AA
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek
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