Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, Olympique Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek

Cüneyt Çakır, Olympique Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek

35 dakika önce

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Olympique Lyon ile İspanya temsilcisi Barcelona'nın karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.

Cüneyt Çakır, Olympique Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek, System.String[]
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Olympique Lyon ile İspanya temsilcisi Barcelona'nın karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 19 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te Fransa'nın Lyon şehrindeki Lyon Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek.

Karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Olympique Lyon, Barcelona, Cüneyt Çakır, Lyon, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi 25 Şubat'ta Oynanacak

Rıza Kayaalp, Gözünü Yeniden Avrupa'nın Zirvesine Dikti Alex de Souza: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a Karşı Hiçbir Kötü Düşüncem Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, Olympique Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]