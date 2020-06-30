'Dağların oğlu' yaban hayatın fotokapanı gibi - Son Dakika

ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesin'de oturan ve yörede 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (40), yıllardır yaban hayatını gözlemliyor. Dağlarda gezen Erkan, karşılaştığı bozayı, vaşak, kartal, şahin, kurt, tilki ve yaban keçisi gibi hayvanları görüntülüyor.
Köyünde çiftçilik yapan ve aynı zamanda dağcılık sporu ile uğraşan Bülent Erkan, yıllardır dağlarda gezerek doğadaki canlıların yaşamını inceliyor. Yılın yarısını dağlarda geçiren Erkan, bugüne kadar ayı, yaban keçisi, ur kekliği, kartal, şahin, kurt, tilki, domuz, balık ve nadir bulunan kelebekler gibi çok sayıda canlının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Doğa manzarasını ve yaban hayatına ilgisinin küçük yaşlardan başladığını anlatan Erkan'ın hayali ileride belgesel çekmek. Doğada kendi yöntemleri ile gizlenerek kamerasıyla yaban hayatı kare kare görüntüleyen Erkan, çok iyi saklandığı için vahşi hayvanları bile yakından gördüğünü, ancak hiç korkmadığını bildirdi. Hayatının büyük bir bölümünü evi olarak gördüğü dağlarda geçiren Erkan, 14 Mayıs 2013 günü, bir boz ayının yavrusunu kurtlara vermemek için nasıl mücadele ettiğini ise hiç unutamadığını belirtti.
"Doğada yaban hayatı gözlemlediğim zaman Doğu Karadeniz ve Erzurum bölgesinde birçok yabani hayvan gördüm. Ama benim ilgimi çeken boz ayılar. Boz ayıları bin TL'ye bir tüfek alan kişi gidip yaralıyor. Yaralı ayı da başka birini gördüğü zaman ona saldırıyor veya acı çekerek bir yerde ölüyor. Bu da eko düzene çok büyük zarar veriyor. Ayılar insanlara kolaylıkla saldırmaz. Ben yaklaşık binin üzerinde ayı gördüm. Ayıya yaklaştım selam bile verdim. 30-40 metreden. 10 metreye kadar ayının yanına yaklaştım. Beni görünce kaçtı. Burada anladım ki ayı değil, eğitimsiz insan canavar. Unutamadığım olaylardan anne ayı, aç kurt sürüsüne yavrusunu vermemek için saatlerce verdiği mücadele idi. Yaklaşık 3 saat sonra büyük bir mücadelede yavruyu avladılar. Kurtlar baskın geldi. Güç kimde ise doğada o kazanıyor. Ben hiçbir önlem almıyorum. Sadece yanımda Türk bayrağı var. Bir de bıçağım. Doğada vahşi hayvanlarla birçok kez karşı karşıya kaldım. Kurtlar çadırımın başında uludular. Doğada olan ne kadar yırtıcı hayvan varsa çoğunu gördüm. Hayalimde Erzurum bölgesindeki canlıların yok olmadan onları belgelemek. Nesli tükenip gitmeden onları belgelemek. Bir zamanlar diyoruz ya dinozorlar yaşamış. Gelecekteki insanlar da bu coğrafyada bu canlılar yaşamış dedikleri zaman bu canlıların belgesi resmi olması lazım. O güzellikleri bir sürü doğasever insanlarla paylaşmak. Evlenirsem dağdan inerim. ya da dağa çıkan bir kız bulmak gerek."