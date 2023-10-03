Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford'da oynanan maç, TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka, Exxen'den yayımlanıyor. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetiyor.

ASLAN GALİBİYET PEŞİNDE

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

MANCHESTER UNITED YENİLDİ

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da bu maçta forma giyemeyecek.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek. Bir süredir kadro dışında olan Anthony'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Manchester United; Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Hojlund, Rashford.

Galatasaray; Muslera, Boey, Sánchez, Abdulkerim, Angeliño, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

CANLI ANLATIM

12' Galatasaray sol kanattan Zaha ile çıkmak istedi ancak Dalot'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

6' Galatasaray sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Kaan Ayhan'ın pasında Amrabat araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

5' Manchester United hızlı çıkmak istedi ancak orta sahada Torreira araya girdi ve topu Galatasaray'a kazandırdı.

2' Manchester United etkili geldi. Sol kanattan atağa çıkan Hojlund'un pasında Fernandes istediği gibi vuramadı ve top auta çıktı.

1' Maç başladı.