Gazze\'ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gazze'nin kuzeyine insani yardım kutuları götüren paraşütler açılmayınca bölgede bekleyen insanların üzerine düştü. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

PARAŞÜTLER İNSANLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti. Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti. Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER KAZADA 5 FİLİSTİNLİ CAN VERMİŞTİ

Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kazada uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede yardım bekleyenlerin üzerine düşmesi sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 35 BİNE DAYANDI

İsrail ordusunun 210 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 26 artarak 34 bin 622'ye yükseldi. Yaralı sayısının da 77 bin 867'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 51 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybettiği 720 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.