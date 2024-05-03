Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Standard & Poor\'s Türkiye\'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitif olarak korudu. Bu yükseltme, Türkiye'nin ekonomik performansının iyileştiğini ve gelecekte daha olumlu bir kredi notu beklentisi olduğunu göstermektedir.

03.05.2024 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL İÇİNDE ENFLASYONUN AZALMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Kurumdan yapılan açıklamada"Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz" denildi. Ancak ilerlemenin yavaş olacağı ve Merkez Bankası'ndaki rezerv birikiminin ılımlı olacağı kaydedildi.

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

S&P, geçen aralık ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken not görünümünü durağandan 'pozitif' olarak revize etmişti.

MOODY'S VE FİTCH DE TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ

Diğer derecelendirme kuruluşu Moody's, ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmiş, Fitch Ratings ise mart ayında Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 00:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement