Standard & Poor\'s Türkiye\'nin kredi notunu yükseltti

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
Kurumdan yapılan açıklamada"Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz" denildi. Ancak ilerlemenin yavaş olacağı ve Merkez Bankası'ndaki rezerv birikiminin ılımlı olacağı kaydedildi.
S&P, geçen aralık ayında Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken not görünümünü durağandan 'pozitif' olarak revize etmişti.
Diğer derecelendirme kuruluşu Moody's, ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmiş, Fitch Ratings ise mart ayında Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti.
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