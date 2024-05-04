Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik - Son Dakika
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Spor

Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik

Fenerbahçe Beko'nun Monaco'ya 65-62 mağlup olduğu maçın ardından ortalık karıştı. Monacolu basketbolcular, maçı saha kenarından takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ve onun bulunduğu bölümdeki taraftarlarla gerginlik yaşadı. Olaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

04.05.2024 00:32  Güncelleme: 00:36
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisinin 4. maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 65-62 mağlup oldu. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ortalık bir anda karıştı.

ALİ KOÇ'UN OĞLU MAĞLUBİYET SONRASI ÇILDIRDI

Monacolu basketbolcular mücadeleyi saha kenarından takip eden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile gerginlik yaşadı.Basketbolcular ile Koç'un bulunduğu kısımdan bazı taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken yaşanan olaylar sonrası Kerim Rahmi Koç ve basketbolcular güçlükle sakinleştirildi.

Monacolu Basketbolcular, Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'a saldırdı

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Son Dakika Spor Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik - Son Dakika

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