Of'ta Yavru Kedi Tekmeleyip Öldüren Kişi Yakalanmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Of'ta Yavru Kedi Tekmeleyip Öldüren Kişi Yakalanmaya Çalışılıyor

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Trabzon'un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, sokakta bulunan yavru kediye tekme atarak öldürdü. Saldırgan daha sonra kediyi eline alıp uzağa fırlattı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

21.05.2024 13:51
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Trabzon'un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCE TEKMELEDİ SONRA ÖLDÜRDÜ

Dün akşam saatlerinde ilçenin İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından "Bu sefer katil Of-Kalyon'da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı. Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO'nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Of'ta Yavru Kedi Tekmeleyip Öldüren Kişi Yakalanmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Of'ta Yavru Kedi Tekmeleyip Öldüren Kişi Yakalanmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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