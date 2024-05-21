Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil'' sözlerine ''Ekonomiyle uğraşsın'' diyerek yanıt verdi.

21.05.2024 14:24  Güncelleme: 14:39
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İBB Başkanı İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya 73 kişilik bir kafileyle gitmiş ve bu durum tepki çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtalya gezisini eleştirerek "Belediyelerin görevi, özel uçaklar tutup gazetecileri şarap festivallerine götürmek değildir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN İTALYA ZİYARETİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Erdoğan, açıklamalarının devamında "Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken; bu politikaları, düşündürücü olduğu kadar kaygı verici buluyorum. Kimse kusura bakmasın; belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz" sözleriyle İmamoğlu'nu eleştirdi.

"EKONOMİYLE UĞRAŞSIN"

Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'ın sözlerine "Ekonomiyle uğraşsın" sözleriyle tek cümlelik bir yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya 45'i basın mensubu olmak üzere 73 kişiden oluşan kafileyle gitmiş, hem gezi hem de gezi sırasında kalınan lüks otel ve harcamalar tepki çekmişti.

Erdoğan\'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu\'ndan tek cümlelik yanıt
Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Roma, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın, 'Şarap festivali' eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Abuzer Kadayıf: Ne sevimsiz bir belediye başkanı seçtiler 121 69 Yanıtla
    Orhan Okul: “Sevimsiz”i seçiyorlarsa “sevilen(!)” i bayağı çoook seviyorlar..!!;) 26 8 Depechs Modes: ağla sabaha kadar ağla zuhahahhaha 7 4
  • sebahattin şentürk: Ekooo şapka düştü kel göründü 88 47 Yanıtla
  • Mirac Gülaç: ulan bunu neden hala ikinci kez seçtiniz aklım halen almıyor. yan gel yat osmanım 66 44 Yanıtla
    Orhan Okul: Sülün Osmandan kaçtılar yalan dolan değil makbul olanı seçtiler 13 9
  • Murat Yılmaz: Allah'ım şu memleketi ikisine de bırakma. hele şu Trabzonluya sakın bırakma lütfen 47 35 Yanıtla
    Turan Okumuş: Gözüne girdi Trabzonlu 5 16
  • Levent Biran: soyadına kurban olsun Papazoglu olsa daha çok yakışırdı şarap festivaline. 36 13 Yanıtla
    Depechs Modes: hossst 7 7
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