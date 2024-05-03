Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ve yeni genel başkana destek olacağını söyledi. Partinin kongre tarihi henüz netleşmemiş olsa da, Karamollaoğlu ekim ayından önce olağanüstü kongre yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti.

03.05.2024 23:01  Güncelleme: 23:37
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı. Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." diye konuştu.

KONGRE 30 HAZİRAN'DA YAPILABİLİR

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını belirtti

KARAMOLLAOĞLU: BİR VEYA İKİ İSİM ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANDIĞINDA KONREYE GİDECEĞİZ

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

"HANGİ ARKADAŞIMIZ GENEL BAŞKAN OLURSA ONUN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIM"

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: Rabbim şifa versin değerli başkan saadet ve yenidenrefah bu ülkenin temel taşlarıdır biz chp liler siyasete bakış açınıza hayranız 5 22 Yanıtla
    Mehmet Güven: ataşlarda uyuyasın 9 4 ferhat eser: annenin üstünde uyurum ben sıcacık 3 3
  • Ankara null: seytan kilikli 8 4 Yanıtla
  • Alper Elma: bi bırak artık, zaten bırakmalısın. rahat bırak milleti 7 2 Yanıtla
  • Mert kursun : Cok uzulduk 4 3 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Chp yada hdp millet vekili adayı olacakmış 2 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic: bu olmedigini miniddaa ediyor 1 3 Yanıtla

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